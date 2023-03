CHECK - Deze valse claims over schietpartij op school in Amerikaanse Nashville gaan viraal

Op de foto staan vier voorbeelden van daders die transgender zijn of zich als non-binair identificeren.

Op de eerste foto zien we Anderson Lee Aldrich die verschillende mensen neerschoot in een nachtclub in Colorado in november 2022. Die identificeert zich als non-binair. De tweede dader is Alec McKinney, hij opende het vuur in mei 2019 in een school in Colorado en is transgender. Op de derde foto staat Snochia Moseley, zij pleegde in september 2018 een schietpartij in een Rite Aid distributiecenter en is ook transgender.

De laatste foto is van de dader van de recente schietpartij in Nashville. Zij werd geboren als vrouw, maar identificeerde zich sinds kort als man. Maar hoever de transitie al gevorderd was, weten we niet. De Amerikaanse politie heeft het over bovendien nog altijd over“zij” en niet over een transman.

Maar daarnaast is de afbeelding ook erg misleidend omdat de indruk gewekt wordt dat transgenders of non-binaire mensen vaak betrokken zouden zijn bij massaschietpartijen. Er ontbreekt echter erg belangrijke context. Zo ontbreekt de tijdspanne waarin deze schietpartijen plaatsvonden. Deze schietpartijen vonden plaats over een tijdspanne van vijf jaar. Bovendien gaat het ook niet enkel om schietpartijen op scholen.