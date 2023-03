Hoe verwerk je als school het verlies van een leerling? "Iedereen ondersteunen, ook leerkrachten die zichzelf soms vergeten" 

Het CLB wordt wel vaker geconfronteerd met een overlijden van een leerling. "Voor dergelijke situaties hebben we een draaiboek", vertelt Meelberghs. "Wij trekken naar de school en zijn er vooral om de mensen rondom te ondersteunen. We proberen informatie te geven over wat er is gebeurd, zonder in detail te treden. We merken dat dit voor leerkrachten niet altijd evident is, omdat ze te betrokken zijn. Het is een van de taken die wij dan overnemen, al bespreken we met de leerkrachten wel de manier van aanpak. Dit zeker als we merken dat leerlingen vragen blijven stellen of nog meer nood hebben aan duidelijkheid."