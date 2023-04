Cybercriminaliteit in regio Kortrijk stijgt in drie jaar tijd met 33 procent: "Meeste slachtoffers tussen 18 en 29 jaar"

Dinsdag maakte de politiezone Vlas haar jaarlijkse criminaliteitscijfers bekend. Omdat het moeilijk is om de cijfers te vergelijken met voorgaande coronajaren, worden ze vergeleken met die van 2019. Wat daarin het meest opvalt, zijn de cijfers van computercriminaliteit die gestegen zijn met 33 procent. "De slachtoffers zijn vooral jongeren", zegt korpschef Filip Devriendt. "Die generatie koopt veel online aan en het is net via die media dat heel wat e-mailadressen worden gehackt."

Opmerkelijk is ook dat het aantal drugsgerelateerde feiten met 21 procent gedaald is. "Dat heeft veel te maken met het aantal controles die worden uitgevoerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een groot concert of festival. Door corona was dat minder mogelijk, ook de uitgaansbuurt moest minder gecontroleerd worden", voegt Devriendt toe. Daarnaast kreeg de politie een specifieke bewakingsopdracht vanaf september 2022, waardoor het aantal controles daalde.