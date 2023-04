Daklozencentrum Noen in Antwerpen vangt 200 daklozen overdag op

De voormalige gebouwen van daklozenopvang De Plataan, zijn helemaal gerenoveerd voor dit nieuwe inloopcentrum. Dak- en thuislozen kunnen er zes dagen per week van 11 tot 17u (op zondag tussen 9 – 14u) terecht, op dinsdag is het gesloten. Op weekdagen worden er warme maaltijden aangeboden van 12u tot 15u. Tijdens alle openingsmomenten is er gratis soep met brood. In het totaal heeft Antwerpen nu vier inloophuizen voor dak- en thuislozen. Vorig jaar kregen ze zo'n 2000 mensen over de vloer.