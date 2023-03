Sociaal overleg Delhaize levert opnieuw niets op, sociaal bemiddelaar moet conflict ontmijnen

De stakingsacties gaan ondertussen door. De helft van de 128 winkels in eigen beheer is vandaag opnieuw gesloten. Dat is iets minder dan de voorbije dagen. Het zwaartepunt ligt nog altijd in Brussel en Wallonië. In Brussel zijn alle Delhaizes in eigen beheer gesloten, in Wallonië zijn er maar vier open. In Vlaanderen zijn de meeste winkels wel open, op zes na.