Documentaire zet aandacht voor endometriose op de agenda: "Het is geen normale menstruatiepijn"

De resolutie is voor Ellen en Thomas een stap naar beter onderzoek, behandeling en sensibilisering. En dat is maar goed ook want er zijn veel misvattingen over de ziekte. “Het gaat bijvoorbeeld niet over baarmoederslijmvlies", zegt Ellen. "Het is een weefsel dat hormoongevoelig en op verschillende plekken pijn en ontstekingen kan veroorzaken.”