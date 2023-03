Drugscriminelen laten ontvoerde Antwerpenaar na een maand vrij

Mohammed Azzoui is vandaag vrijgelaten door zijn ontvoerders. Dat is bevestigd aan VRT NWS. De 49-jarige man uit Wilrijk werd eind februari door gemaskerde mannen ontvoerd op de snelwegparking langs de E19 in Waarloos.

Ze sleurden hem in een zwarte Volkswagen Golf en reden weg richting Antwerpen. De bewuste auto werd teruggevonden en de onderzoeksrechter deed een oproep naar getuigen.