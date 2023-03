Grote drukte bij kattenhotels: "Wie nog een plek wil deze zomer, moet snel zijn"

De kattenhotels in Vlaanderen staan voor een drukke vakantieperiode. Ook bij Caumels in Gavere wordt het druk in de paasvakantie. De 16 kamers in het historische pand zijn zo goed als allemaal volgeboekt. "Vooral de rush op de zomervakantie valt op. Wie zijn kat hier nog kwijt wil, moet snel zijn", vertelt hotelmanager Jan Hellebuyck aan Radio2-reporter Margaux van de regio.