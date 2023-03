Handelaars halen slag thuis: wijkmobiliteitsplan Gentbrugge gaat voorlopig niet door  

De stad Gent mag niet starten met de invoering van het wijkmobiliteitsplan in deelgemeente Gentbrugge. Ook voorbereidende werken kunnen niet. Dat heeft een rechter in kortgeding beslist. "We zijn zeer erg tevreden met de uitspraak", zegt advocaat Dominique Blommaert. Hij vertegenwoordigt 5 handelaars uit de buurt die het plan niet zien zitten. "De rechter stelt dat de stad geen wettelijk participatietraject heeft gevolgd. De stad moet haar huiswerk opnieuw maken." Enkel als er wél een duidelijk kader is over de inspraak kunnen de werken hervatten. Tot die tijd geldt er een dwangsom van 25.000 euro per dag. "Ik ga ervan uit dat de stad de plannen voorlopig staakt."