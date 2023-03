De intentie is er, maar daar blijft het vaak bij: kwart van de Vlamingen beweegt te weinig

Laten we beginnen met de ideale wereld: gezonde volwassenen bewegen idealiter 150 tot 300 minuten per week aan een matige intensiteit of minstens 75 tot 150 minuten per week aan een hoge intensiteit. Naast sporten kan die fysieke activiteit ook gebeuren als onderdeel van het werk, tijdens huishoudelijke taken, door zich actief te verplaatsen of in de vrije tijd.

Die ideale wereld is voor drie vierde van de Vlamingen een feit, want zij halen de aanbeveling. Maar dat betekent ook dat een kwart te weinig beweegt. Zij lopen daardoor heel wat gezondheidsrisico’s, want fysieke inactiviteit is een van de belangrijkste oorzaken van chronische ziekten en vroegtijdige sterfte.