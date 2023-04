Energiebesparende maatregelen Dilbeek lopen af: "Gemeentepersoneel kan terug naar werkplek in kasteel de Viron"

De gemeente wou met het winterplan het gas- en elektriciteitsverbruik doen dalen met 15 procent. "Zoals het er nu uitziet, zal dat ook lukken", zegt De Freyne. "Maar de resultaten over de exacte besparingen zullen eind april bekend zijn. Het is wel de bedoeling om op termijn naar een structurele oplossing te gaan zodat we niet telkens opnieuw gebouwen moeten sluiten tijdens de winter. We voeren energiescans uit in onze gebouwen zodat we kunnen zien op welke manier we ze energiezuinig kunnen maken naar de toekomst toe."