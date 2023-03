Finland trekt komend weekend naar de stembus: wordt premier Sanna Marin herverkozen? 

De kritiek die Marin in haar 4 jaar als premier kreeg, ging niet altijd over haar beleid. Zo kreeg ze commentaar omdat ze een "te diepe" decolleté had op een foto. Er was ook veel ophef over de "dansvideo" die viraal ging, waarin Marin uitbundig feest en danst. "Er is nog vaak een beeld dat vrouwen minder thuis horen in de politiek en zeker in de hoogste functies. Mannen worden geschikter geacht", zei postdoctoraal onderzoeker aan de UGent Robin Devroe na het incident op Radio 1.