Kermiswagens van Palmenmarkt rijden centrum Geel binnen: "Iedereen krijgt een nummertje om alles vlot te laten verlopen"

"De Palmenmarkt is heel groot, met veel foorkramers, dus is het spannend om hier op te rijden", vertelt Vanessa Vandenbempden, die een attractie met kleine auto'tjes heeft. "We stonden opgesteld op de ring rond Geel, en kregen daar een nummertje, zodat iedereen zo vlug mogelijk naar z'n plaats kon rijden. Alles is heel goed geregeld." De meer dan 100 foorkramers kregen een plekje op de Markt, de Havermarkt of Werft.