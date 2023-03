Frankrijk zet zich schrap voor tiende actiedag, toch plooit Macron (voorlopig) niet 

Op verschillende plaatsen in het land werden ook opnieuw wegversperringen opgesteld. Zo ook in de buurt van Nice, waar een wegblokkade van de vakbonden nu al ellenlange files veroorzaken. Ook het openbaar vervoer is in heel het land verstoord. In de Gare de Lion kwam een massa samen om te protesteren, waardoor de treinen er niet of vertraagd rijden.