Een gehaktbal van mammoetvlees: kweekvleesbedrijf stelt nieuwste creatie voor

Om de gehaktbal te mogen overbrengen van Australië naar Europa, is hij daarom eerst behandeld met formol. "Zo kan je hem eeuwig bewaren, maar is hij ook oneetbaar geworden", legt James Ryall uit, chief scientific officier bij Vow. En het is misschien maar goed dat we er niet meer van kunnen eten, vindt hij. "Vergeet niet dat we het hier hebben over een proteïne die duizenden jaren geleden verdwenen is. We hebben geen idee of het wel veilig is om die te eten, en we weten ook niet of er een allergische reactie op zou kunnen komen. Daar hebben we jaren onderzoek voor nodig."