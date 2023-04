Gezinnen krijgen tot ruim 3.000 euro teruggestort: energievoorschotten bleken al in 2022 soms te hoog

Zowat alle energieleveranciers zijn sinds begin dit jaar de voorschotten voor gas en elektriciteit beginnen te verlagen. Maar de vraag is of dat bij een aantal gezinnen al niet eerder had gekund. Want zelfs in het peperdure crisisjaar 2022 bleken sommigen duizenden euro's te veel te betalen. Gezinnen begonnen namelijk stevig te besparen op hun energieverbruik, terwijl energieleveranciers de voorschotten drastisch verhoogden. Nochtans liet een aantal leveranciers wel degelijk toe de voorschotten in verhouding te verlagen. Maar anderen dan weer niet. Resultaat: hun klanten betaalden tientallen procenten te veel