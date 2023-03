Politie pakt 8 mensen op die mogelijk terreuraanslag voorbereidden in België

In een ander onderzoek zijn nog eens 3 mensen opgepakt in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. Ook zij zouden een aanslag hebben voorbereid. "Er zijn linken tussen beide dossiers maar het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre beide groepen met mekaar verweven waren", klinkt het bij het federaal parket.