Smalle parkeerstrook in Hospitaalstraat in Bilzen zal verdwijnen

De parkeerstrook in de Hospitaalstraat in Bilzen zal verdwijnen. Dat heeft de gemeenteraad beslist. De Hospitaalstraat is een van de meest centrale doorgangswegen in Bilzen, waar ook heel wat bussen en vrachtwagen passeren en waar fietsers op de rijbaan moeten rijden. De 7 parkeerplaatsen bij het Medisch Centrum AZ Vesalius liggen er vlak naast de weg en voldoen eigenlijk niet aan de criteria van een geldige parkeerplaats. Het stadsbestuur hoopt dat het schrappen van de parkeerstrook de veiligheid voor de fietsers verhoogt.