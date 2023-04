Inbreker ontsnapt uit gerechtsgebouw van Ieper via raam op 8 meter hoogte, maar wordt niet veel later opgepakt tijdens nieuwe inbraak

Een dikke week geleden vluchtte een minderjarige jongen uit het gerechtsgebouw van Ieper en zaterdag was het opnieuw prijs, dit keer op een spectaculairdere manier. Een man van veertig, die verdacht wordt van een inbraak in Ieper, ontsnapte via een raam toen hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij sprong geen acht meter naar beneden, maar belandde eerste op een tussenverdieping, waarna hij verder naar beneden klauterde en het op een lopen zette.