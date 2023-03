Jonge man klimt in metershoge zendmast in Roeselare

Dinsdagnamiddag klom een jonge man in de zendmast achter Elektro Deblaere, een bedrijf langs de Meensesteenweg in Roeselare. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. Hj werd opgemerkt maar het was snel duidelijk dat hij niet naar beneden wilde komen. De hulpdiensten werden verwittigd. Ook de gespecialiseerde brandweermannen van het RED-team werden opgeroepen om de 18-jarige Roeselarenaar uit de mast te halen. De hulpdiensten probeerden eerst op hem in te praten, maar de jongeman reageerde nauwelijks. Hij toonde wel geen intenties om naar beneden te springen. Toen één van de mensen van het RED-team de mast in klom, klom de jongeman hoger en hoger. Daarna keerde de brandweerman terug naar beneden.