Jongen (12) komt onder muur terecht op speelplaats Sint-Vincentschool in Ekeren: in kritieke toestand naar ziekenhuis

Rond 15.30 uur vanmiddag is een muur ingestort op de speelplaats in de Sint-Vincentschool aan de Leugenberg in Ekeren. Een jongen van 12 kwam onder de muur terecht en is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het kind in kritieke toestand. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.