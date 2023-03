Vier koperdieven moeten 750.000 euro schadevergoeding betalen na diefstal van 3,6 ton kabels uit zonnepanelenparken 

De Mechelse strafrechter heeft vier Roemeense mannen veroordeeld voor flagrante koperdiefstallen. Het viertal werd betrapt met in hun bestelwagen 3,6 ton koperkabels die waren weggehaald uit een zonne-installatie in Willebroek. Op die manier konden twee van hen ook gelinkt worden aan gelijkaardige diefstallen bij zonnepanelenparken in Lommel en de Oostkantons.

Twee van hen kregen celstraffen van 3 jaar met uitstel, twee anderen kregen 18 maanden ook met uitstel. De totale schadevergoeding die ze moeten betalen aan de getroffen uitbaters van de zonneparken bedraagt bijna 750.000 euro.