Krijgen topstudenten echt te weinig uitdaging in het hoger onderwijs? UAntwerpen pakt het zo aan

De allerbeste studenten in het hoger onderwijs moeten beter ondersteund en gestimuleerd worden. Dat vraagt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). "Er is terecht veel aandacht voor kwetsbare studenten. Maar aan de andere kant denk ik dat er heel veel studenten iets missen en hun uitdaging elders zoeken, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Dat is een gemiste kans voor ons hoger onderwijs en voor de Vlaamse kenniseconomie", zegt Julien De Wit van de VVS.