Kringwinkels in provincie Antwerpen openen opnieuw deuren op maandag: "Met de sluiting hebben we financiële ademruimte gecreëerd"

"We moesten de arbeidscapaciteit verlagen met 20 procent. Als maatwerkbedrijf is dat een heel pijnlijke zaak. Het raakt onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zich vaak in kwetsbare situaties bevinden. We zijn daarom erg blij dat iedereen na drie maanden weer op volle capaciteit kan werken", aldus Tops.