Slechts derde van Vlaamse Randfonds werd al geïnvesteerd: "Problemen worden onvoldoende aangepakt"

Het Vlaams parlementslid betreurt ook dat het Vlaamse Randfonds enkel bedoeld is voor de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. "Er is als het ware een tweede rand rond Brussel die dezelfde problemen kent als die 19 gemeenten, maar die geen aanspraak maakt op het Vlaamse Randfonds. Dat is heel jammer, zeker als er dan zoveel financiële middelen over zijn. Er is nog 17 miljoen euro te spenderen, op anderhalf jaar tijd voor het einde van deze legislatuur." Segers verwijt Weyts ook geen plan of visie te hebben om het resterende budget uit te geven.