Kunstwerk in nieuwe Leuvense podiumkunstenzaal kost 280.000 euro, oppositie stelt zich "ernstige vragen"

De nieuwe podiumkunstensite in Leuven komt in de plaats van het vroegere Sint-Pietersziekenhuis, dat intussen is afgebroken, aan de Brusselsestraat in het centrum van de stad. Het nieuwe gebouw herbergt verschillende ruimtes en zalen voor concerten, voorstellingen en congressen, en heeft een dakterras en een tuin. In de podiumkunstenzaal zal een digitaal kunstwerk prijken ter waarde van 280.000 euro.

De kostprijs voor het hele project is al meermaals naar boven bijgesteld, en wordt op dit moment geraamd op minstens 80 miljoen euro. Oppositiepartij N-VA heeft zich tijdens vorige gemeenteraden al kritisch uitgelaten over die kostprijs, en deed dat maandagavond opnieuw. "Het idee om een nieuwe podiumkunstenzaal te bouwen vinden we an sich goed, maar we zijn niet tevreden over de locatie en de hoge kostprijs", zegt raadslid Katelijne Dedeurwaerder.