Leen eens een telescoop... in de bibliotheek van Hamont-Achel

In ons land is Hamont-Achel de eerste gemeente die met een uitleenbare bibtelescoop uitpakt. De plaatselijke bibliotheek werkt daarvoor samen met de sterrenkundevereniging Noorderkroon. Die haalde de mosterd voor dit project in de Verenigde Staten. Daar kan je al sinds 2008 in heel wat bibliotheken een telescoop ontlenen. Samen willen ze zoveel mogelijk inwoners van Hamont-Achel kennis laten maken met de fascinerende wereld van de sterrenkunde, zegt Ronald Beelen, de voorzitter van Noorderkroon. "Mensen kunnen zien of sterrenkunde iets voor hen is zonder kosten te moeten doen. En wie het interessant vindt, kan contact opnemen met onze vereniging. We hopen op die manier vooral de jeugd te kunnen bereiken".