Leerlingen uit Beveren doen mee aan wedstrijd en onderzoeken hoe loopschoenen de ruimtevaart kunnen helpen

"Het is een heel unieke ervaring voor de leerlingen om hun project afgeschoten te zien in de lucht", zegt Geert De Graeve van het Koninklijk Atheneum Beveren. "Als ik met oud-leerlingen spreek, dan is dat het eerste waar ze opnieuw over vertellen. Ze raken daar niet over uitgepraat."

Het is de vierde keer dat het Koninklijk Atheneum Beveren deelneemt aan de wedstrijd en ook de vierde keer dat ze in de finale staan, dit keer met hun project 'Good Vibrations'. Eind april wordt de satelliet de ruimte ingeschoten in Elsenborn.