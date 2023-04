Let's meet: Genkse jongeren en politie gaan in gesprek zodat er meer begrip komt voor elkaar

"Er is vaak onbegrip tussen jongeren en politie", zegt Angelo Delrio, directeur van de Genkse welzijnswerking Gigos. "Jongeren zijn van nature soms rebels en anderzijds is er de handhavende macht, de politie, die soms als bedreigend of discriminerend kan overkomen. Om meer begrip te krijgen tussen de twee groepen hebben we het project "Let's meet" in het leven geroepen, om elkaar beter te begrijpen en respect te krijgen voor elkaar. "Let's Meet" kadert in een oproep van de Vlaamse overheid om de samenwerking tussen jeugdorganisaties en politie te versterken."