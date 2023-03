Russisch meisje maakt tekening over oorlog, haar vader krijgt twee jaar cel

Moskaljov, een alleenstaande vader, zat tot voor kort onder huisarrest. Zijn dochter was bij hem weggehaald en naar een kindertehuis gebracht, ze mochten geen contact met elkaar hebben. De vader mocht zijn huis ook niet verlaten toen de zaak over het hoederecht over zijn dochter voorkwam, en de rechtbank besliste om zijn ouderlijke rechten in te perken. Masja Moskaljova is sinds 1 maart niet meer gezien in het openbaar. Haar vader is nu ook veroordeeld tot twee jaar cel.