Mantelzorger uit Roeselare ziet erfenis van 1 miljoen euro aan neus voorbijgaan

In 2016 zouden de ex-vrouw en haar nieuwe partner al eens een notaris naar het woonzorgcentrum hebben gestuurd om een testament op te stellen, maar omdat de man toen al dement was, weigerde de notaris. "Vervolgens hebben ze dat testament gedateerd in 2015. Op het einde van zijn leven was de man dement, maar in 2015 was dat nog niet vastgesteld", vertelt de advocaat van de mantelzorger.



Maar volgens de vrouw klopt dat niet. Volgens haar zou er een vertrouwensbreuk geweest zijn tussen de mantelzorger en de welgestelde vriend. "Vroeger werkte de mantelzorger als bankdirecteur en deed hij de financiën van de man. In 2013 diende de man een klacht in tegen de mantelzorger voor oplichting. Daarom heeft hij hem onterfd. Dat durfde hij niet te zeggen", vertelt de advocaat van de vrouw.