Mercator kwartslag gedraaid en langs de kade gelegd in Oostende

Of het schip na de werken zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats, is nog niet zeker. Het zou kunnen dat het langs de kade blijft liggen omdat de ligging enkele voordelen heeft, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Voor de veiligheid is het beter dat de Mercator langs de kade ligt, bijvoorbeeld bij zware windstoten."

Een ander belangrijk element is de toegankelijkheid. Tot nu toe moesten bezoekers over een smalle loopbrug aan boord van de Mercator geraken. Burgemeester Tommelein: "We gebruiken het schip ook voor evenementen. Voor mensen in een rolstoel of met een beperking en ook voor oudere mensen is het natuurlijk wel beter als het schip toegankelijker wordt."

Het zou uiteraard ook een extra kost zijn, om het schip terug te verplaatsen naar zijn vroegere ligging. Daarom zal het stadsbestuur van Oostende onderhandelen met de uitbater van het Mercatordok om het schip te laten liggen zoals het nu ligt. In totaal kost de renovatie van de Mercator 500.000 euro.