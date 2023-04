Fietsveren over de Maas tussen beide Limburgen zijn deze lente en zomer gratis

Op drie plekken varen er Maasveertjes voor wandelaars en fietsers tussen beide Limburgen: tussen Ophoven en Ohé en Laak, tussen Rotem en Grevenbicht en tussen Uikhoven en Geulle. En die overzet kan voortaan gratis. Dat is goed nieuws voor de vele fietsers en wandelaars in de grensstreek. "In de rest van Vlaanderen is het ook gratis", zegt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), "dus dan mag het in de Maasvallei ook."

De minister hoopt dat op die manier nog meer mensen gebruik zullen maken van de veerpontjes. "Ik denk dat het een enorme boost kan geven aan het toerisme, maar ook aan het functionele fietsverkeer. Aan beide kanten van de Maas is er veel toeristisch en economisch potentieel."