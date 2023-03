Onderwijs bereikt akkoord over wat leerlingen in 2e en 3e graad secundair vanaf volgend jaar moeten kennen en kunnen 

"Eén van de minimumdoelen is bijvoorbeeld dat leerlingen moeten kunnen omgaan met historische bronnen. In vorige versies werd heel gedetailleerd uitgelegd hoe leerkrachten dat moesten aanbrengen, nu geven we meer vertrouwen in de leerkrachten."

Nog net voor de paasvakantie zullen scholen zicht krijgen op de nieuwe minimumdoelen en leerplannen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Zo hebben directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen een houvast om volgend schooljaar voor te bereiden, klinkt het.