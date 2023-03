Nederlandse premier Rutte na crisisoverleg: "Politiek is er nu niet voor iedereen"

"Uiteraard kan je nooit de perfecte analyse maken", erkende Rutte na afloop van het overleg. Toch denkt het kabinet een beeld te hebben over welk signaal de kiezer heeft afgegeven. Zo is een belangrijke vraag die het kabinet zichzelf nu stelt: "is de politiek er wel voor iedereen in Nederland?"



De populariteit van de BBB wordt ook als uiting van onbehagen gezien. Recente rapporten wijzen bovendien uit dat er sprake is van regionale ongelijkheid in Nederland. Waar op het platteland problemen zijn met verdwijnende buslijnen en lange aanrijtijden van ziekenwagens. Ook in grote steden zijn problemen, bijvoorbeeld door de dure huizen.

Het crisisberaad, dat door de kopstukken zelf overigens niet zo werd genoemd, duurde bijna vier uur. Rutte, de drie vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten en hun 'secondanten' begonnen iets na 19 uur aan hun overleg. Het overleg betekent niet dat het coalitieakkoord wordt opengebroken, zei Rutte nog na afloop. Het was volgens hem een "fundamentelere" discussie, ook omdat het onbehagen in de samenleving al veel langer speelt.