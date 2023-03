Neutraal Zwitserland wil geen wapens leveren aan Oekraïne en dat leidt tot spanningen met Europese Unie

Landen uit de Europese Unie krijgen geen Zwitserse wapens of munitie als die bedoeld zijn voor Oekraïne. Daarmee houdt Zwitserland vast aan zijn neutraliteit die vastgelegd is in de grondwet. De spanningen lopen hoog op tussen de landen, want de neutrale positie brengt de Europese veiligheid in gevaar. Dat vertelt Caroline de Gruyter, Europa-correspondent bij NRC, in "Nieuwe feiten" op Radio 1.