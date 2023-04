Toerisme Vlaanderen op zoek naar uitbaters voor pop-up zomerbar, tijdelijke kampeerlogies en buurtwinkel aan Kasteel van Leut 

Het kasteel dateert van de 13e of 14 eeuw, maar kreeg pas zijn huidige vorm in 1822 onder de Gentse graaf Charles Vilain XIIII. Het gebouw heeft later nog gediend als ziekenhuis en rusthuis, maar is twee jaar geleden gekocht door Toerisme Vlaanderen. Zij gaan het gebouw restaureren, en zijn nu op zoek naar de beste invulling.