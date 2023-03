Stad Antwerpen bouwt nieuwe school voor buitengewoon onderwijs op Luchtbal: "Wachtlijst blijft nog lang"

Intussen laat Vlaams Minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten dat er de afgelopen 3 jaar in heel Vlaanderen 5.000 extra plaatsen zijn gecreëerd. "Er is meer dan 15 procent bijgekomen, maar het is nog altijd niet voldoende".

"Er is een enorme toename van kinderen die nood hebben aan een plekje in het buitengewoon onderwijs. Je kan je daar vragen bij stellen, maar het is wat het is. Een kind in het buitengewoon onderwijs kost ook bijna 3 keer meer dan een kind dat les volgt in een reguliere school. Op termijn komen er nog 1.100 plaatsen bij voor heel Vlaanderen. Daarvoor is 40 miljoen euro uitgetrokken", zegt Weyts.

Kinderen die geen plekje hebben gevonden in het buitengewoon onderwijs, zitten op een gewone school of blijven gewoon thuis.