Vooruit-oppositie in Sint-Truiden dient klacht in tegen meerderheid: voor achterhouden belangrijke informatie en onwettig afvoeren van een agendapunt

Opnieuw is er discussie tussen de Truiense meerderheid en de oppositie. Deze keer gaat het over 1,7 miljoen euro die de stad in Droneport had willen investeren. Dat gebeurt volgens de Vooruit-oppositie achter de rug van de gemeenteraad om en daarom dient ze daarover een klacht in. Droneport is de site in Brustem, in Sint-Truiden, met onder meer kenniscentra en start-ups voor de bemande en onbemande luchtvaart.