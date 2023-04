Glasverbod en veiligheid langs het parcours: Ronde van Vlaanderen roept op om regels na te leven

Voor het eerst geldt in verschillende zones langs het parcours van de Ronde een glasverbod. "Het is altijd al afgeraden om glas mee te nemen naar de wedstrijd, maar nu is het effectief verboden. Er zal zeker gecontroleerd worden", vertelt provinciegouverneur Carina Van Cauter. Het verbod geldt op de kasseistroken, de hellingen en in de aankomstzone in Oudenaarde. Er wordt ook gevraagd om geen afval te laten rondslingeren en niet over de hekken te hangen met vlaggen of andere attributen. Daarnaast is er ook een verbod op drones.