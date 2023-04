Overleden kindje van 3 in Linter: "Tragische samenloop van omstandigheden"

De burgemeester van Linter, Marc Wijnants, drukt zijn medeleven uit met de familie van het overleden kind. "Dit is echt een extreem tragische samenloop van omstandigheden. De moeder hield haar fiets met daarop haar kind in een stoeltje, vast aan de hand en is dan gestruikeld en zo viel het kind van 3 op straat. Vermoedelijk is dat de oorzaak van het overlijden. Op dat moment kwam net een auto voorbij. Het parket onderzoekt nu of die wagen betrokken is bij het spijtige ongeval. De bestuurder is in shock. Alle hulp kwam te laat voor het kind van 3. Dit is een drama voor de familie. De hele gemeenschap leeft met hen mee, we kunnen alleen troost en medeleven bieden. Dit is vreselijk, een kind zo jong en op deze manier verliezen."