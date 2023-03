Pleegzorg Antwerpen zoekt pleeggezinnen van buitenlandse origine: "Beter voor het kind en voor de ouders"

Amper 17% van de nieuwe kandidaat-pleeggezinnen in de provincie Antwerpen had vorig jaar een niet-Belgische origine. Daarom lanceert Pleegzorg Provincie Antwerpen een oproep om meer pleeggezinnen van buitenlandse origine te vinden. Pleeggezinnen zijn cruciaal in de crisispleegzorg, waar jonge kindjes in nood vaak snel opgevangen moet worden. Culturele overeenkomsten tussen het pleeggezin en de thuissituatie kunnen daarbij helpen, aldus Pleegzorg Provincie Antwerpen.