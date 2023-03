Politie Dilbeek onderschept schapendieven: "Op de achterbank en in de koffer zaten vier schapen en een lammetje"

"Op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek heeft onze ploeg een voertuig gecontroleerd", vertelt Sophie Schuddinck van de Dilbeekse politie. "In de auto zaten drie mensen: twee meerderjarigen en een minderjarige. Maar er zaten ook vier schapen en een lammetje op de achterbank en in de koffer. De dieren waren aan de poten vastgebonden met een ketting en dat is in strijd met de wet op het dierenwelzijn."