Afghaanse man steekt twee mensen neer in islamitisch religieus centrum in Lissabon

Bij een steekpartij in een islamitisch religieus centrum in de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen en meerdere anderen gewond geraakt. De vermoedelijke dader, een Afghaanse man die naar verluidt gewapend was met een groot mes, is door de politie neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht.

De Portugese premier Antonio Costa heeft verklaard dat er nog geen informatie beschikbaar is over het motief van de dader, maar dat het incident als een op zichzelf staand geval wordt beschouwd. Ook de politie heeft nog geen details gelost over het mogelijke motief van de dader.