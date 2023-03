Protest tegen sloopvergunning voor modernistische "erfgoedparel" uit jaren 50 in Zemst

De zoon van de architect, Paul De Winter, denkt daar anders over. "Met wat creativiteit zou het huis misschien kunnen blijven staan. De woning zou verkocht kunnen worden aan een kunstliefhebber, die er zijn centen insteekt om de woning te renoveren. We kunnen het maar proberen”, vertelt Paul op Radio2 Vlaams-Brabant en Brussel.

Met zijn vader bezocht Paul het huis dat hij heeft ontworpen toen het nog in aanbouw was. "Voor mij is het erg emotioneel. Mijn vader zou een paar dagen geleden 100 zijn geworden." De woning staat niet op een erfgoedlijst en dus niet beschermd. Paul hoopt vooral dat er nog wat tijd kan gewonnen worden en schreef al een brief naar gedeputeerde voor Erfgoed Tom Dehaene (CD&V) om hem te vragen om de termijn waarop er beroep kan worden ingediend te verlengen. "Ik snap dat er kosten nodig zijn om te voldoen aan de huidige normen. Het zou zonde zijn als het gebouw onder de sloophamer verdwijnt", aldus nog Paul.