Hoe kunnen jongeren zo snel radicaliseren? "Ronselaars maken gretig gebruik van sociale media"

In de puberteit zijn jongeren op zoek naar zichzelf. Ze stellen zich vragen als: wie ben ik? Waar hoor ik bij? "In de zoektocht naar antwoorden kunnen ze radicale gedachten tegenkomen", licht Annelies Pauwels, expert radicalisering en terrorisme bij het Vlaams Vredesinstituut, toe. "De ene jongere, met bijvoorbeeld een slecht sociaal netwerk, gevoelens van discriminatie of frustratie, is daar al meer vatbaar voor dan de andere."