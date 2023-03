Gentse band Ramkot speelt volgende maand het voorprogramma van Metallica: "Echt wel gestoord"

Leyman laat nog weten dat hij altijd fan is geweest van Metallica en vroeger zelfs de meeste van hun nummers kon spelen op gitaar. "Ik ga het opnieuw leren", zegt hij erover. Of hij ook echt gaat durven spelen voor Metallica is een andere vraag. "Ik ga heel starstruck zijn en niet veel kunnen zeggen."

Hoe Metallica precies bij Ramkot is terechtgekomen, is niet helemaal duidelijk. "Ons boekingskantoor in Nederland was op zoek naar een voorprogramma, maar hoe het gelopen is, weten we niet."

BELUISTER – "Red" van Ramkot live bij Studio Brussel: