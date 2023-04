Rechtbank Hasselt veroordeelt twee Roemeense dievenbendes

De tweede bende is veroordeeld voor het stelen van een exclusief horloge in 2020. Een koppel kwam toen een juwelierszaak in Hasselt binnen en had interesse in horloges en sieraden. Ze namen een exemplaar van 23.500 euro mee. Een derde persoon stond hen buiten op te wachten met een huurauto. Het trio was bekend bij justitie en kregen elk 24 maanden cel en een boete van 1.200 euro.

Aan de gedupeerde juwelier is een provisionele schadevergoeding van 1 euro toegekend. Het uurwerk is tot vandaag spoorloos.