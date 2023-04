Roeselare zet met "Dol op Dieren" in op dierenwelzijn

De stad Roeselare zette de voorbije jaren in op haar zwerfkattenbeleid. “We zijn ondertussen al een voorbeeld voor andere steden en gemeenten”, zegt schepen van dierenwelzijn Matthijs Samyn (CD&V). “Het goede beleid is te danken aan onze 24 vrijwillige zwerfkatbeheerders, het dierenasiel en de inwoners die zwerfkatten melden via het meldpunt 1788”. Het aantal meldingen die binnenkomen toont dat er nog steeds veel zwerfkatten zijn. “Dat is niet enkel in Roeselare zo. Uit cijfers van Dierenwelzijn blijkt dat het aantal asielkatten op vijf jaar tijd verdubbeld is. Om het aantal katten in asielen te doen dalen, is het belangrijk dat we blijven inzetten op de verplichte sterilisatie en castratie van katten.”