Royals op zondag - Op kousenvoeten door Westminster Abbey en Louboutin krijgt carte blanche van prinses Caroline

In Denemarken rijzen er vragen bij de aangekondigde verhuizing van prins Joachim en zijn gezin. Zij ruilen komende zomer Frankrijk voor de VS, waar de jongste zoon van koningin Margrethe aan de slag zal gaan als defensiediplomaat op de Deense ambassade in Washington. De functie geldt voor drie jaar en kan verlengd worden.



Doorn in het oog is de dotatie die Joachim ontvangt, jaarlijks goed voor net geen 500.000 euro. Hoewel hij voor Denemarken zou blijven werken, is de kans gering dat hij veel officiële taken in eigen land zal dragen. Nuance: Joachim blijft zich daarvoor "beschikbaar stellen, voor zover de nieuwe job dit toelaat".